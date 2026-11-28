Овечкин обновил два личных антирекорда по времени на льду и серии без голов

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Вашингтон» уступил «Флориде» со счетом 2:3 в домашнем матче, передает «Интерфакс». Овечкин результативными действиями не отметился.

Его серия без заброшенных шайб достигла 18 матчей, что стало новым личным антирекордом. Кроме того, 41-летний россиянин провел на льду всего семь минут 50 секунд в матче без травм и удалений, обновив предыдущий антирекорд (10 минут 56 секунд).

В настоящее время «Вашингтон» занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ с 22 очками, тогда как «Флорида» находится на четвертом месте с 33 очками. В следующем матче «Вашингтон» сыграет на выезде против «Сент-Луиса».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Вашингтоне поздравило Александра Овечкина с клубным рекордом по результативным передачам в НХЛ.

Ранее российский нападающий повторил свой худший результат, не забросив шайбу в 14-м матче турнира подряд.

Также капитан столичной команды повторил клубный ассистентский рекорд в матче против «Оттавы».