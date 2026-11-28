Asahi: В Минобороны Японии усомнились в целесообразности атомных подлодок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство и правящая Либерально-демократическая партия намерены закрепить курс на изучение возможности принятия на вооружение атомных подводных лодок в обновленных документах в сфере национальной безопасности, пишет Asahi.

Однако внутри оборонного ведомства и Сил самообороны растут сомнения в военной целесообразности такого шага и уровне расходов на его осуществление. Специалисты считают вопрос «чрезвычайно политизированным и выходящим за рамки военной целесообразности».

Один из высокопоставленных представителей министерства заявил, что «в душе около 80% сотрудников против».

Ранее опрос газеты Yomiuri показал, что против оснащения ВМС Японии атомными подлодками выступают 52% граждан, поддержали инициативу 37%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный секретарь комиссии Либерально-демократической партии Японии по безопасности Таро Хонда анонсировал обсуждение вопроса о получении страной атомных подводных лодок.

Также обозреватель ЦТАК Пак Чу Вон заявил о стремлении Токио создать основу для разработки ядерного оружия под видом строительства атомных субмарин.

Кроме того, японский министр обороны Синдзиро Коидзуми впервые предложил обсудить возможность перехода на ядерные подлодки.