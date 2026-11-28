Русский национальный балет «Кострома» представил шоу в Эфиопии

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Спектакль представляет собой самое масштабное историческое шоу России. «Национальное Шоу России“ в исполнении Русского национального балета «Кострома“ пройдет с участием мастеров искусств Эфиопии», – цитирует Царенко ТАСС.

По словам автора проекта, гастролям предшествовала серьезная подготовка из-за сложной логистики и длительного отсутствия крупных российских творческих коллективов в стране. В организации гастролей участвовали Президентский фонд культурных инициатив, МИД России, Россотрудничество, а также эфиопские партнеры.

Царенко добавила, что Эфиопия стала второй африканской страной после Египта в рамках проекта в странах БРИКС. Следующим этапом запланированы гастроли в ЮАР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский лидер провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Также Россия не смогла договориться об аренде воздушных судов у эфиопской авиакомпании из-за международных ограничений.

Белоруссия пригласила эфиопских артистов выступить на фестивале «Славянский базар в Витебске».