В Прикамье завели уголовное дело после нападения заводского медведя на женщину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел 6 сентября на Александровском машиностроительном заводе. Во время уборки женщина подошла слишком близко к вольеру, и медведь, находившийся за закрытой перегородкой, смог зацепить ее и подтянуть к себе, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК России.

Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. Ее выписали из медицинского учреждения только спустя более двух месяцев после нападения.

Следователи завели дело по статье о нарушении требований охраны труда. Ранее ведомство организовало проверку законности содержания зверя на территории предприятия. Известно, что животное по кличке Тишка подарили заводу в 2000 году в честь 200-летия предприятия, медведь живет на территории местного профилактория.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Еловском округе Пермского края дикий медведь напал на местного жителя.

Также в Томской области причиной смерти женщины с характерными для нападения хищника травмами назвали переохлаждение.

Кроме того, на полуострове Таймыр в Красноярском крае белый медведь напал на дорожного рабочего.