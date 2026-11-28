Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские военные отразили налет беспилотников на британскую авиабазу Лейкенхит 13 ноября, однако перехватить аппараты им не удалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

По данным источников издания, над военным объектом были замечены около шести дронов. Для защиты базы успешно применялись американские технологии противодействия, но извлечь сами аппараты военные США и Британии не смогли. Из-за отсутствия доступа к беспилотникам остается неясным, несли ли они какую-либо полезную нагрузку.

Ранее в пресс-службе ВВС США подтвердили реагирование сил безопасности на несанкционированную активность над базой Лейкенхит, отметив отсутствие пострадавших и повреждений техники. При этом газета The Times писала, что британские военнослужащие начали на ночь прятать самолеты в ангары для защиты от возможных ударов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Королевские военно-воздушные силы Британии начали перемещать свои самолеты в ангары в ночное время для защиты от дронов.

В пресс-службе ВВС США сообщили о реагировании на появление беспилотников над базой Лейкенхит.

Ранее антивоенные активисты перекрыли въезд на этот объект.