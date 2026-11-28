Двенадцатилетний мальчик со снегокатом пропал в Подмосковье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двенадцатилетний мальчик пропал в подмосковном Красногорске в пятницу, передает ТАСС со ссылкой на отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас град».

В сообщении организации указывается, что рост ребенка составляет 155 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения мальчик был одет в черную шапку, черно-голубую горнолыжную куртку, черные болоньевые штаны и бежево-коричневые дутики, а с собой у него был снегокат красного цвета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правоохранительные органы начали проверку после обнаружения тела пропавшего мальчика в подмосковной Дубне.

Также поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил об исчезновении двенадцатилетнего ребенка в Петербурге.

Кроме того, пропавшую в Красногорском округе пятнадцатилетнюю школьницу нашли живой.