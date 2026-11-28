Передачу денег вечером назвали главной финансовой приметой в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

О запрете передавать наличные вечером знают около трети респондентов, пишет РИА «Новости». На втором месте оказалась примета не свистеть в доме, чтобы не лишиться денег, – ее соблюдают 29% опрошенных.

Третье место заняла традиция класть купюру перед новолунием на подоконник (25%). Кроме того, 23% участников опроса хранят в кошельке счастливую купюру или монету, а каждый пятый старается не оставлять кошелек пустым.

Отмечается, что 56% респондентов следуют финансовым приметам в повседневной жизни, даже если не считают их действенными. В прошлом году в такие суеверия верили 22% граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мужчины отметили предпочтение держать при себе бумажные деньги по сравнению с женщинами.

Также Центробанк объяснил заметное увеличение объема наличных в обращении формированием запасов населением и бизнесом.

Кроме того, каждому второму россиянину продавцы предлагали оплатить покупку наличными.