«Знакомство с рыбой лучше всего начинать с белых сортов. Они гипоаллергенны, богаты фосфором и кальцием, а морские виды к тому же содержат йод. Среди белой рыбы для ребенка лучше всего подойдут треска, хек и камбала», – рассказала врач РИА «Новости».
Красная добавила, что у этих видов рыбы нейтральный вкус и нет сильного запаха, который часто отпугивает детей.
Жирные сорта, такие как сельдь или скумбрия, богаты омега-3 и кислотой, необходимой для клеток мозга и сетчатки глаза. Однако вводить их в рацион следует постепенно и только после трех лет, так как до этого возраста организм ребенка не может усваивать жиры, пояснила специалист.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее нутрициолог Юлия Ватагина сообщила о пользе белой рыбы для работы нервной системы.
Также врач-педиатр Дмитрий Казаков назвал идеальным школьным перекусом для детей бутерброд из цельнозернового хлеба с мясом птицы.
Кроме того, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова порекомендовала отдавать предпочтение доступным жирным сортам рыбы.