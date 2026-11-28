Диетолог Красная назвала треску, хека и камбалу лучшими видами рыбы для детей

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Знакомство с рыбой лучше всего начинать с белых сортов. Они гипоаллергенны, богаты фосфором и кальцием, а морские виды к тому же содержат йод. Среди белой рыбы для ребенка лучше всего подойдут треска, хек и камбала», – рассказала врач РИА «Новости».

Красная добавила, что у этих видов рыбы нейтральный вкус и нет сильного запаха, который часто отпугивает детей.

Жирные сорта, такие как сельдь или скумбрия, богаты омега-3 и кислотой, необходимой для клеток мозга и сетчатки глаза. Однако вводить их в рацион следует постепенно и только после трех лет, так как до этого возраста организм ребенка не может усваивать жиры, пояснила специалист.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее нутрициолог Юлия Ватагина сообщила о пользе белой рыбы для работы нервной системы.

Также врач-педиатр Дмитрий Казаков назвал идеальным школьным перекусом для детей бутерброд из цельнозернового хлеба с мясом птицы.

Кроме того, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова порекомендовала отдавать предпочтение доступным жирным сортам рыбы.