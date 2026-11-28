Пограничное управление Абхазии перешло на усиленный режим для ввоза мандаринов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Почти весь экспорт абхазских мандаринов приходится на российский рынок, при этом перед новогодними праздниками доля этих фруктов в некоторых регионах достигает 30%, передает РИА «Новости».

«Мы не можем допустить, чтобы россияне не были обеспечены абхазскими мандаринами к Новому году», – подчеркнул Латипов.

Он добавил, что во время сезона цитрусовых необходимо максимально сократить время прохождения российско-абхазской границы большегрузами и другими автомобилями, поэтому службы погрануправления перейдут на усиленный режим работы. Единственный сухопутный переход между государствами располагается на контрольно-пропускном пункте «Псоу» вблизи Сочи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Абхазии Бадра Гунба заявил о продаже в России мандаринов из Марокко, Китая или Ирана под видом абхазских.

Также председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов сообщил о падении минимальной стоимости мандаринов.

Кроме того, власти Абхазии начали изучение технических документов для модернизации пограничного перехода через реку Псоу.