ИКИ РАН: Возобновившиеся на Солнце вспышки продлятся пару дней

Tекст: Дмитрий Зубарев

По состоянию на утро субботы произошло четыре вспышки категории C. Активность является слабой, но устойчивой. Резервов для роста у нее не видно, но поддерживать такой уровень вспышек Солнце ближайшие пару дней почти наверняка сможет, передает РИА «Новости» сообщение лаборатории.

Взрывы происходят в нескольких новых группах пятен на левом краю Солнца. Ученые полагают, что запасы энергии в них незначительные и к понедельнику будут полностью исчерпаны. После этого солнечная активность снова «уйдет в ноль».

Земля сейчас находится в зоне действия экваториальной корональной дыры среднего размера. Ожидается умеренное повышение геомагнитных индексов, но в пределах «зеленой» зоны. Вероятность магнитных бурь на субботу составляет 26%, на воскресенье – 7%, в понедельник – 3%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил о трудности прогнозирования солнечной активности на несколько недель вперед.

В пятницу на Солнце завершился самый продолжительный за последние пять лет перерыв в активности.

В четверг Богачев спрогнозировал лишь одну слабую магнитную бурю до конца года.