Число предложений подработки для мастеров по ремонту выросло в 2,3 раза

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сфера ремонта и отделки помещений стала лидером по темпам роста предложений о подработке, показатель увеличился на 126%, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Авито Подработки». В среднем таким исполнителям предлагали почти 6 тыс. рублей за смену.

Второе место по количеству новых вакансий заняла сфера общественного питания, где число предложений выросло на 32%. Аналитики сервиса связывают такую динамику с активной подготовкой кафе и ресторанов к сезону корпоративных мероприятий и банкетов. Средний заработок в этой отрасли составил 4770 рублей за смену.

Тройку лидеров замкнула розничная и оптовая торговля с ростом числа предложений на 28%. Эксперты объяснили это осенними распродажами и подготовкой к предновогодним покупкам, во время которых работники помогают с приемкой товаров и сборкой заказов. Среднее вознаграждение в торговле достигло 4348 рублей за смену.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперты назвали сферу такси одной из самых высокооплачиваемых подработок для российских пенсионеров.

Росстат зафиксировал среднюю зарплату работников в сфере добычи полезных ископаемых на уровне более 176 тыс. рублей.

Ранее специалистов по перестрахованию признали лидерами по уровню заработка в стране.