Кингисеппский машзавод обязался построить два катера с РЭБ для Ространснадзора

Tекст: Дмитрий Зубарев

Передача судов заказчику запланирована на 2027 год, передает РИА «Новости».

«Мы заключили в этом году контракт с Ространснадзором на строительство двух больших скоростных катеров ПК-1200, корпуса уже заложены», – рассказал Даниленко.

Патрульный катер проекта 04190 имеет длину 12,7 метра и ширину 3,7 метра. Он применяется в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и в прибрежных районах морей.

Судно развивает скорость до 70 км в час и оснащено встроенной системой радиоэлектронной борьбы «Капюшон» К-12 от НПО «Киловатт».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник управляющий директор холдинга «Кингисеппский машзавод» Михаил Даниленко сообщил о передаче Речфлоту 13 обстановочных судов.

Ранее патрульные катера специального назначения RX-1173 успешно прошли испытания для государственных служб России.

Также силовые структуры получили около 180 катеров различных модификаций.