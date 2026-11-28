Пакистан пообещал отправить первый поезд в Россию до конца 2026 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Пакистанские партнеры обещают подготовить все необходимые нюансы для проезда поезда до конца года. Договорная база между «РЖД Логистикой» и Пакистанскими железными дорогами уже создана», – заявил Бузанов ТАСС.

Состав пройдет по маршруту международного транспортного коридора Север – Юг через Иран, Туркменистан и Казахстан.

По словам представителя Минэкономразвития, запуск проекта неоднократно переносился из-за обострения обстановки в регионе, неудовлетворительных технических условий маршрута и сложностей с формированием грузовой базы. Стороны планируют сделать пилотный рейс регулярным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Пакистан подписали программу экономического сотрудничества до 2030 года.

Во вторник посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи сообщил о работе над возобновлением регулярных авиарейсов.

Ранее министр энергетики Пакистана Аваис Легари сообщил об ожидаемом начале прямого железнодорожного сообщения с Россией.