Мэр бразильского города Мар-ди-Эспанья оценил чистоту и ширину дорог в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Меня также очень сильно впечатлила чистота на улицах, как и транспортная система в городе, очень интересными мне показались широкие автомобильные дороги», – сказал мэр РИА «Новости».

Маркес Родригес посетил Москву для участия в Международном муниципальном форуме, прошедшем 23–24 ноября. По его словам, он был очарован культурным наследием и архитектурой российской столицы.

Он добавил, что благодаря поездке сможет увезти в Бразилию полезный опыт, и отметил, что его делегацию встретили очень тепло.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос сообщил об определении критериев для принятия новой страны в БРИКС.

Также президент Бразилии Лула да Силва в ходе визита в российскую столицу объявил о планах стран активнее сотрудничать в добыче редкоземельных минералов.

Кроме того, председатель Федерального сената Бразилии Дави Алколумбри назвал присутствие делегации страны в Москве на Дне Победы подчеркивающим значимость сохранения исторической памяти.