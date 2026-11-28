Быстрые изменения на Солнце усложнили прогнозирование магнитных бурь и вспышек

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Солнечная активность на промежутках в несколько недель прогнозируется довольно плохо. Это связано с тем, что Солнце меняется заметно быстрее», – сказал Богачев, передает РИА «Новости».

В качестве примера он напомнил о ситуации в апреле – мае 2024 года, когда одна из крупнейших групп пятен XXI века произвела серию мощных вспышек, вызвавшую самую сильную магнитную бурю за 20 лет. Однако за месяц до этого никаких признаков развития такой группы пятен не наблюдалось.

С начала 2026 года индекс числа солнечных пятен снизился в два раза, а с момента максимума цикла летом 2024 года – более чем в четыре раза. Этот индекс позволяет оценивать активность Солнца и сравнивать ее с данными XVIII и XIX веков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на Солнце завершился самый продолжительный за последние пять лет перерыв в активности.

В четверг Сергей Богачев сообщил об ожидании лишь одной слабой магнитной бури до конца года.

В понедельник активность на Солнце снизилась до нуля.