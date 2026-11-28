Филиппины предложили России совместно развивать туризм и авиасообщение

Tекст: Дмитрий Зубарев

России и Филиппинам необходимо совместно работать над увеличением взаимного туристического потока для поддержания стабильного авиасообщения, передает РИА «Новости».

«России и Филиппинам важно сотрудничать и вместе продвигать поездки в обе страны. Нужно рассказывать россиянам о Филиппинах, а филиппинцам – о России», – заявил Инг.

По его словам, культурные и природные различия делают Россию привлекательным направлением для филиппинских путешественников, которые смогут получить там уникальный опыт.

Замминистра также пригласил россиян познакомиться с повседневной жизнью и традициями Филиппин, отметив особое гостеприимство местных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Филиппин выразили готовность к расширению прямого авиасообщения с Россией.

Ранее Москва и Манила обсудили перспективы поставок энергоресурсов.

Также Минпромторг анонсировал возобновление прямых рейсов между странами.