Россияне чаще всего бронировали новогодние экскурсии в Петербурге и Минске

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Самым популярным городом для новогодних поездок стал Петербург – на него приходится 7,9% всех бронирований экскурсий. Доля Минска составляет 5,6%, Москвы – 4,4%», – рассказали в пресс-службе сервиса «Трипстер», передает ТАСС.

В первую пятерку также попали Мурманск и Казань. Менеджер по развитию бизнеса сервиса Марина Телепнева отметила рост интереса к северным направлениям: на Мурманск, Петрозаводск, Сортавалу и Архангельск пришлось суммарно 8,8% всех бронирований.

Среди зарубежных стран безусловным лидером оказалась Белоруссия с 9,3% заказов. За ней расположились Китай, Египет и Узбекистан. В десятку наиболее востребованных государств также вошли Турция, Грузия, Таиланд, Италия и Армения.

Чаще всего туристы выбирали пешие прогулки, на которые пришлось 37,7% бронирований. Автомобильные экскурсии составили 35%, а автобусные – 15,4%. При этом программы в помещениях и музейные туры оказались наименее популярными.

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