Две трети россиян согласились потратить любые деньги на мечту матери

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно результатам исследования, еще 18% респондентов готовы выделить на исполнение желаний мамы от 500 тыс. до 1 млн рублей, 10% – от 100 до 500 тыс. рублей, а 5% – не более 100 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Национальной Лотереи».

В случае крупного лотерейного выигрыша треть участников опроса направили бы деньги на ремонт и улучшение жилищных условий матери. Около 23% опрошенных потратили бы средства на качественный отдых и заботу о здоровье, 17% – на помощь в обретении финансовой независимости.

Отправить маму в путешествие хотели бы 10% россиян, исполнить личное желание – 9%. Кроме того, аналитики выяснили отношение граждан к нефинансовым подаркам. Так, 29% респондентов назвали главным подарком заботу о здоровье, 22% – совместное время, а материальную помощь выбрали лишь 19%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Российский союз туриндустрии сообщил о росте спроса на бронирование отелей перед Днем матери.

Ранее граждане рассказали о планах потратить крупные суммы на кругосветные путешествия и погашение ипотеки.

Также победители лотерей самым популярным способом расходования выигрыша назвали покупку или ремонт недвижимости.