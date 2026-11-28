На китайский поселок Имяньпо пришлось 90% рынка традиционных русских матрешек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Традиционная русская матрешка помогает успокоиться и справляться с тревожностью, передает РИА «Новости».

«Матрешки – это небольшое изделие ручной работы, которое помогает снять стресс. Когда вам грустно или вас что-то тревожит, вы раскрываете матрешку слой за слоем – и это становится эффективным способом высвободить эмоции и снять стресс, это очень расслабляет. Открываешь матрешку, затем снова собираешь ее и можешь повторять это действие снова и снова. В этот момент ни о чем не думаешь, и все тревоги исчезают», – сказала Юй Цзин.

По словам мастерицы, в современном понимании матрешка перестала быть просто игрушкой. Она имеет значение памятного сувенира, который передает теплые и дружеские чувства, а в основе ее создания лежит стремление подарить людям заботу и любовь.

В поселке Имяньпо провинции Хэйлунцзян проживает около 15 тыс. человек, и каждый пятый занят производством русских матрешек. По оценкам китайской стороны, на долю этого населенного пункта приходится около 90% изделий, представленных на внутреннем и зарубежном рынках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мастера из китайской провинции Хэйлунцзян создали уникальный набор матрешек стоимостью 4 тыс. долларов.

Также на Международную космическую станцию решили отправить кондитерские изделия в виде этих традиционных русских сувениров.

Кроме того, одежда с цитатами президента России Владимира Путина стала хитом выставки в китайском Харбине.