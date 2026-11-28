«С 15:00 открыто движение для пассажирских автобусов по маршрутам: Биробиджан – Хабаровск, Биробиджан – Головино», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
При этом закрытыми для пассажирских автобусов остаются направления Биробиджан – Ленинское и Биробиджан – Амурзет.
В субботу утром в ЕАО из-за снегопада и образования гололедицы было приостановлено движение пассажирских автобусов по четырем направлениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее временное ограничение движения для пассажирского и грузового транспорта ввели на трех участках автодороги в Красноярском крае из-за гололеда и снегопада.
Также власти Белогорского округа отменили школьные и пассажирские автобусы из-за обильного снегопада.
Кроме того, транспортное сообщение на участке трассы М-8 в Ярославской области возобновилось в обе стороны после ограничений, вызванных сильным снегопадом.