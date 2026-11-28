Дмитриев: На основе российских ИИ-моделей можно готовить геополитические прорывы

Tекст: Валерия Городецкая

Как заявил Дмитриев на международной конференции Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey 2026, искусственный интеллект помогает готовиться к переговорам и может решать не только практические задачи, но и готовить геополитические прорывы, передает ТАСС.

«Безусловно, искусственный интеллект помогает готовиться к переговорам, мало того, можно даже туда забить и сказать – вот как бы выглядело соглашение, например, какое-то дипломатическое, и, соответственно, искусственный интеллект напишет какие-то свои мысли. Можно задать следующий вопрос: «А как сделать так, чтобы это соглашение больше отражало российскую позицию, еще более аргументированно отражало те озабоченности, которые есть у России, и решало их?» Действительно, это очень важный инструмент», – сказал он.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что на основе российских ИИ-моделей можно решать не только практические задачи, но и готовить геополитические прорывы.

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