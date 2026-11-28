Госдума: Ввезенные из-за рубежа телефоны придется регистрировать в базе IMEI

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Для телефонов, самостоятельно ввезенных из-за границы после 1 марта 2027 года, будет предусмотрена процедура регистрации», – сказал Боярский, передает РИА «Новости».

По его словам, новые устройства, которые поступают в продажу в России, будут регистрировать поставщики. Боярский подчеркнул, что регистрация должна быть простой и удобной, чтобы владельцы не испытывали трудностей при использовании гаджетов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о мерах защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Документ предусматривает создание российской базы IMEI-номеров, которая начнет функционировать с 1 марта 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин рассказал о праве граждан России устанавливать самозапрет на входящие вызовы из-за рубежа с 1 марта 2027 года.

Также Минцифры разработало проект об обязательной регистрации мобильных устройств без таможенного оформления.

Кроме того, депутаты Госдумы утвердили инициативу об учете кодов мобильных устройств.