Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальный представитель SECO Франсуаза Чанц объяснила отсутствие ответа тем, что поправки к закону о военных материалах были приняты парламентом в декабре 2025 года, передает ТАСС.

«Федеральный совет обязан руководствоваться изменениями законодательства, принятыми парламентом и одобренными населением в случае положительного исхода референдума», – заявила Чанц.

Она не уточнила причины пересмотра прежнего подхода, при котором одних заверений стран-покупателей было недостаточно. Референдум по смягчению закона о военных материалах состоится 29 ноября.

Смягченный режим экспортного контроля планируется распространить на 36 государств, преимущественно стран НАТО и ЕС. Они смогут запрашивать швейцарское оружие лишь при наличии внешнеполитических соображений, касающихся нейтралитета или безопасности. В Берне допускают, что спустя некоторое время закупленное европейскими странами вооружение может быть передано Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Швейцарии выразили надежду утвердить поправки к закону, допускающие экспорт вооружений в 36 стран даже при их участии в вооруженных конфликтах.

Также большинство швейцарских граждан подтвердили решения правительства об отказе от традиционного нейтралитета страны.

Кроме того, Национальный совет Швейцарии поддержал изменения, позволяющие западным странам приобретать швейцарское оружие даже во время участия в военных конфликтах.