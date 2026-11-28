WP: Пентагон вывел военных с базы в Бахрейне из-за ущерба в 400 млн долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Будущее присутствие американских сил на военной базе и в зоне Персидского залива остается неопределенным, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Washington Post.

Из дислоцированного контингента в стране осталась лишь малая часть. Вашингтон рассматривает возможность переброски сил в Израиль и Иорданию из-за бомбежек, поразивших саму базу, близлежащую энергетическую инфраструктуру, жилые дома и центры обработки данных.

По оценкам Исследовательской службы Конгресса, ущерб от атак превысит 400 млн долларов, однако американские власти не озвучивали эти данные. При ударах погибли двое гражданских, десятки человек получили ранения, включая двух сотрудников оборонного ведомства.

Конфликт обострился в конце февраля после ударов США и Израиля по иранским объектам, на что Тегеран ответил своими атаками. В настоящее время боевые действия приостановились, но риск их возобновления сохраняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп сообщил о финансировании военных действий против Ирана до конца января 2027 года.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет запретил Пентагону поддерживать поездки конгрессменов на Ближний Восток.

Также Корпус стражей исламской революции нанес удары по двум американским военным базам в Бахрейне.