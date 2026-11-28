В России с 1 декабря ввели ГОСТ на услуги детских парикмахерских

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно документу, услуги для детей включают уход за волосами, маникюр и педикюр без режущих процедур, временные переводные татуировки, прокол ушей и спа-программы, передает ТАСС.

В парикмахерских запрещены химические завивки, постоянное окрашивание, косметический татуаж и пирсинг. Услуги должны оказываться с использованием детской косметики без сильных ароматизаторов.

Кроме того, в детских парикмахерских могут быть организованы игровые комнаты, а услуги для детей до 10 лет должны оказываться в присутствии родителей или законных представителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор предложил увеличить продолжительность дневного сна для детей в детских садах до трех часов.

Также Росстандарт утвердил ГОСТ на веганскую косметику.

Кроме того, в России утвердили комплексные требования по безопасности для тюбинговых горок.