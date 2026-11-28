Президент Венесуэлы заявила о создании командования беспилотниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Объявляю о создании командования беспилотными системами. Призываю наши Боливарианские национальные вооруженные силы модернизироваться, обновлять технологии, внедрять искусственный интеллект для защиты нашего воздушного суверенитета, никогда не для нападения на другую страну, а для обороны нашей территории», – заявила Родригес, передает РИА «Новости».

По ее словам, новое командование возглавит генерал-майор Хесус Альберто Пеньялоса. Оно будет отвечать за развитие направления беспилотных систем в вооруженных силах.

Родригес также сообщила о передаче оборудования для повышения боеготовности и оперативных возможностей Боливарианской военной авиации и Национальной гвардии. Министр обороны Венесуэлы Густаво Гонсалес Лопес отметил, что модернизация вооруженных сил является постоянной задачей всех военных подразделений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о заключении соглашения с турецкой компанией Karpowership об аренде двух плавучих электрогенерирующих барж.

Также она заявила о готовности провести выборы после достижения взаимопонимания между политическими силами.

Кроме того, Родригес заявила о намерении провести реформы в нефтяной отрасли для привлечения иностранных инвесторов.