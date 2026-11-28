Гол и передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Баффало»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей, передает РИА «Новости». Малкин забросил шайбу на 58-й минуте и записал на свой счет результативную передачу.

В текущем сезоне 40-летний российский форвард набрал 22 очка (восемь голов и 14 передач) в 21 матче. Он является лучшим бомбардиром команды в текущем чемпионате.

Победа позволила «Питтсбургу» прервать серию из пяти поражений. Команда набрала 18 очков и занимает восьмое место в Столичном дивизионе.

В других матчах дня «Сан-Хосе Шаркс» с передачей Дмитрия Орлова обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:1, «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Сиэтл Кракен» (2:4), несмотря на пас Василия Подколзина, а «Лос-Анджелес Кингз» благодаря ассисту Артемия Панарина обыграл «Анахайм Дакс» (5:3).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Евгений Малкин занял 19-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Ранее первый гол российского нападающего Андрея Кузьменко в сезоне не спас «Питтсбург» от поражения от «Нэшвилла».

Также две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Анахаймом».