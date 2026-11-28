Африканский бизнес-клуб предложил россиянам консервировать фрукты

Tекст: Катерина Туманова

«Нельзя сводить торгово-экономические отношения России и Африки исключительно к торговле. Нам необходимо создавать совместные предприятия в самых разных отраслях экономики, российскому бизнесу надо наконец локализовывать свои производства в странах континента», – заявил Гоуенд РИА «Новости».

По его словам, переработка фруктов – одна из таких отраслей, так как до 50% урожая пропадает из-за неумения консервировать плоды. Инвестирование в эту сферу даст «колоссальный эффект», для чего потребуется построить склады, дороги, провести электричество и наладить морозильные установки.

Гоуенд отметил, что вместо закупок готовой продукции, такой как чай и кофе, России было бы выгоднее вкладывать средства в плантации на континенте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предложила африканским партнерам технологию сжижения природного газа.

Президент Владимир Путин заявил о заинтересованности России в переносе ряда производств в страны Африки из-за санкционного давления.

Председатель Африканского союза Ндайишимийе сообщил о заинтересованности африканских государств в увеличении инвестиций со стороны российских компаний и создании совместных предприятий.