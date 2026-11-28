CNN: Члены кабинета Трампа переехали на военные базы из-за угроз

Tекст: Катерина Туманова

Исторические резиденции, предназначенные для генералов и высшего командования, стали домом для представителей американской администрации. Чиновники предпочли жить за заборами на закрытых территориях из-за роста внутреннего политического насилия и угроз со стороны зарубежных противников, передает телеканал CNN.

Телеканал считает, что Иран разрабатывает планы нападения на высокопоставленных американских государственных деятелей с использованием «грязной бомбы» или химического оружия в Вашингтоне. Представитель Белого дома пояснил невозможность проживания членов кабинета в городе из-за целенаправленных угроз их безопасности.

Инициатива вызвала недовольство представителей Демократической партии, некоторые представители которой считают необходимым провести расследование в отношении политически назначенных чиновников, проживающих в жилье, предназначенном для военнослужащих.

«Надо убедиться, что они платят по справедливым рыночным ставкам», – заявил член палаты представителей Джордж Уайтсайдс.

До весны Пентагон должен предоставить профильному комитету палаты представителей отчет о гражданских лицах, занимающих военное жилье. В документе потребуют указать характер угроз, оправдывающих переезд, правовые основания для такого шага и стоимость аренды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, соседние государства из-за страха перед экономическими последствиями отказались поддержать инициативу Вашингтона по перекрытию торговых маршрутов Ирана.

Американские спецслужбы получили данные о планах Ирана атаковать чиновников администрации президента США с возможным применением «грязной бомбы» в Вашингтоне.

Вице-президент США Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны.