Шварценеггер рассказал о сохранении рождественских традиций в семье

Tекст: Катерина Туманова

Шварценеггер и Шрайвер, которые расстались в 2011 году после 25 лет брака, продолжают собираться на праздники с детьми и внуками.

«Не имеет значения, разведены вы или нет, мы собираемся», – рассказал актер журналу People.

Бывший губернатор Калифорнии пояснил, что семья отправляется в дом к Шрайвер, где стоит огромная рождественская елка. Шварценеггер также вспомнил, как любил будить детей поздно вечером в канун Рождества, чтобы вместе сидеть у окна и пытаться разглядеть Санта-Клауса и его оленей.

Кроме того, актер поделился воспоминаниями о рождественских традициях своего детства в Австрии, где елку украшали настоящими свечами и завернутыми в обертку конфетами, а на верхушку обязательно устанавливали ангела. Елка всегда доставала до потолка.

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