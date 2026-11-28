Tекст: Катерина Туманова

Лишь малая часть из более чем 8 тыс. военнослужащих осталась на базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне после начала конфликта с Ираном, пишет The Washington Post.

В течение нескольких месяцев после ударов США и Израиля по иранской территории 28 февраля Тегеран атаковал базы союзников Вашингтона в Персидском заливе. Иранские беспилотники падали на территорию базы в Бахрейне, вызывая мощные взрывы. В результате постоянных атак погибли двое мирных жителей, десятки человек получили ранения, в том числе два сотрудника американского оборонного ведомства.

Удары также пришлись по энергетической инфраструктуре, жилым зданиям и центрам обработки данных. По оценкам Исследовательской службы Конгресса, ущерб американскому военному объекту превысит 400 млн долларов.

Девять месяцев спустя военное командование признает, что возвращение к довоенному уровню операций остается под вопросом.

На фоне возобновившихся атак часть местных жителей начала выступать против присутствия войск США, считая, что оно делает страну уязвимой.

«Это происходит с нами из-за того, что США делают в регионе», – заявил бахрейнский правозащитник Мохаммед Абдалла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе КСИР нанес удары по двум американским военным базам в Бахрейне. В октябре телеканал NBC сообщил о постепенном выводе военного контингента США с баз на Ближнем Востоке. Госдеп США распорядился вывезти из Саудовской Аравии сотрудников правительства, не выполняющих срочных задач, а также их семьи.