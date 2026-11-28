Посол Палестины в РФ заявил о желании беженцев вернуться в сектор Газа

Tекст: Катерина Туманова

«Если они станут на самом деле уходить из Газы, и отстраивание Газы начнется снова, конечно, люди хотели бы обратно. Думаю, да. Мы палестинцы. Если нам предложат любую страну мира – мы любим Палестину и хотим жить там», – сказал посол РИА «Новости».

Дипломат добавил, что израильские военные продолжают контролировать значительную часть анклава и наносить регулярные удары. Несмотря на тяжелые условия, в секторе Газа остается множество мирных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Овсянникова сообщила об эвакуации почти 1,3 тыс. граждан России и их родственников из сектора Газа.

В четверг она рассказала о подготовке к выводу еще трех россиян из палестинского анклава. В марте посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил о сохранении контроля израильских войск над половиной территории сектора Газа. Президент Палестины Аббас перенес всеобщие выборы на 11 сентября 2027 года.