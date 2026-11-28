Глава МИД Турции осудил Грузию за обращение с фанатами «Бешикташа»

Tекст: Катерина Туманова

«Для нас это совершенно неприемлемая ситуация. Она не соответствует уровню отношений между двумя странами. Мы не можем мириться с таким отношением к нашим зрителям», – заявил Фидан, слова которого приводит портал Haberler.

Глава МИД Турции сообщил, что узнал об инциденте во время перелета в Пакистан на заседание Стратегического политического и оборонного комитета. Он сразу созвонился с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, а также установил прямую связь с послом Турции в Тбилиси и генеральным консулом в Батуми.

По словам министра, главной целью было урегулировать инцидент, убедиться, что турецкие граждане не пострадали и не остаются под стражей, а также оказать им необходимую помощь. Соответствующие учреждения вмешались, и необходимые меры были приняты, отметил Фидан.

Ранее посол Грузии в Анкаре Арчил Каландия был вызван в МИД Турции, где ему сделали предупреждения в связи с произошедшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Грузии в пятницу задержала в Батуми 16 фанатов стамбульского «Бешикташа» за столкновения со стражами порядка. Председатель правительства Аджарии Зураб Патаридзе заявил об освобождении и отправке нарушителей на родину. МИД Турции вызвал посла Грузии Арчила Каландию в связи с инцидентом.