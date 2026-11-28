Гериатр Ткачева связала крепкий сон со снижением риска ранней

Tекст: Катерина Туманова

«Сочетание достаточной продолжительности сна и регулярного времени отхода ко сну снизит риск ранней смерти примерно на 24%. Даже одно только стабильное время отхода ко сну может снизить этот риск на 31%», – заявила Ткачева РИА «Новости».

По словам специалиста, сон выступает основополагающим фактором долголетия. Постоянный недостаток сна, нерегулярное время отхода ко сну и частые пробуждения способны ускорить старение организма.

Врач добавила, что большинству взрослых необходимо спать от семи до девяти часов, при этом важны стабильный режим и чувство восстановления утром.

Ткачева порекомендовала следовать правилу «7:1»: спать не менее семи часов и ложиться в одно и то же время как минимум пять ночей в неделю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач Умнов предупредил о повышении риска инсульта примерно на 30% из-за недостатка сна.

Ученые установили связь продолжительности сна с ускоренным биологическим старением организма.

Доктор Ткачева заявляла о разрушительном воздействии хронического недосыпа на сердечно-сосудистую систему, работу мозга и процессы старения человеческого организма.