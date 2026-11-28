Силы ПВО уничтожили с полуночи 46 летевших на Москву дронов

Tекст: Катерина Туманова

«Системой ПВО Минобороны уничтожен 21 БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

До этого в ночь на субботу силы ПВО сбили 25 летевших на Москву беспилотников. Итого с полуночи на подступах к столице ликвидированы 46 дронов ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы ПВО уничтожили 23 летевших на Москву беспилотников. Тогда же аэропорты Внуково и Домодедово ограничили использование воздушного пространства.

При этом силы ПВО уничтожили в течение пятницы 74 дрона над четырьмя регионами России. А в ночь на пятницу над Россией нейтрализовали 318 украинских дронов.



