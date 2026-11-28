Эксперты назвали Чили и Панаму дорогими направлениями на Новый год

Tекст: Катерина Туманова

Самыми дорогими для россиян на новогодние праздники стали авиабилеты в Чили, Панаму и Ирландию, передает РИА «Новости» со ссылкой на сервис «Авиасейлс».

По данным компании, наиболее дорогостоящими стали перелеты из Москвы в Сантьяго за 462,7 тыс. рублей, в Панаму за 117,9 тыс. рублей и в Дублин за 117,2 тыс. рублей.

В пятерку также вошли билеты в столицу Намибии Виндхук за 113,6 тыс. рублей и в Афины за 112,5 тыс. рублей. Расчеты производились за бронирование в экономклассе в одну сторону на одного человека.

Кроме того, в сервисе Travelata рассказали о самом дорогом семейном туре раннего бронирования на зиму. Поездка обошлась в 2,6 млн рублей, за эту сумму четверо взрослых и двое детей из Петербурга проведут 12 ночей на Мальдивах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты сервиса OneTwoTrip назвали направления безвизового новогоднего отдыха для россиян.

В начале месяца в сервисе отметили увеличение интереса россиян к бронированию отелей в Вологде на новогодние праздники в 4,7 раза.

Спрос россиян на отдых на термальных источниках вырос почти втрое.

