Адвокат сообщил о возврате Лерчек изъятых 45 млн рублей и украшений

Tекст: Катерина Туманова

«Сотрудники УВД ТиНАО вернули Валерии ювелирные украшения, которые следователь не оформил официально как вещественные доказательства по делу, суд также снял арест с 45 млн рублей, изъятых наличными в ходе обыска осенью 2024 года», – заявил Третьяков РИА «Новости».

Адвокат добавил, что пропавшие часы Cartier и браслет Bulgari пока не найдены. В октябре МВД сообщало о потере двух украшений на сумму около 14,4 млн рублей из-за нарушений при хранении вещественных доказательств.

Ранее суд назначил Чекалиной пять лет условно и штраф 763,5 млн рублей по делу о выводе средств в ОАЭ. В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании. В настоящее время блогер находится в Пекине на лечении рака желудка четвертой стадии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье источник из окружения Чекалиной сообщил о ее вылете в Китай для лечения рака желудка. В октябре возбудили уголовное дело о халатности после исчезновения изъятых у Лерчек ювелирных изделий. В феврале следователи изъяли в доме Чекалиной 22 комплекта украшений премиальных брендов и 46 млн рублей наличными.