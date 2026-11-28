HELLO!: Паттинсон обошел конкурентов и получил роль Бонда

Tекст: Катерина Туманова

Утверждение Роберта Паттинсона на роль агента 007 стало главной кастинговой сенсацией десятилетия, поскольку он на финальном этапе обошел таких претендентов, как Джек Лоуден и Джеймс Нортон, пишет HELLO!.

Роберт родился и вырос в Барнсе, на юго-западе Лондона. Он начал играть в местном театральном кружке в 13 лет, прежде чем получить прорывную роль Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» 2005 года.

Бывший театральный агент Майкл Уайтхолл рассказал, что в юности отговаривал артиста от этой профессии.

«Я усадил его и дал свой совет: «Найди себе нормальную работу. Актерский мир – это абсолютный кошмар, большинство актеров сидят без работы 80% жизни, так что не делай этого, Роберт», – заявил Уайтхолл.

Британский эксперт по связям с общественностью Марк Борковски отметил типичную английскую внешность артиста, которая будет востребована у американской аудитории.

По его словам, после перехода контроля над франшизой к Amazon MGM Studios нового исполнителя роли Джеймса Бонда ждет беспрецедентное давление, сравнимое с управлением футбольными клубами уровня мадридского «Реала».

Инсайдеры в Голливуде заявляют о планах Паттинсона привнести в образ агента 007 собственное видение. Ожидается, что съемки новой картины могут пройти в исторических павильонах британской студии Pinewood.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе поклонники Джеймса Бонда заподозрили смену традиционных часов персонажа Omega на бренд Jaeger-LeCoultre в будущем фильме.

Компания Amazon запланировала расширить кинофраншизу за счет телесериала о юности шпиона. Студия Amazon MGM Studios официально утвердила Роберта Паттинсона на роль агента 007.