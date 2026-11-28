ABC Color: Экс-министр экономики Парагвая добровольно сдался полиции

Tекст: Катерина Туманова

Бывший руководитель ведомства прибыл в управление по борьбе с организованной преступностью в столице страны Асунсьоне. Политик подозревается в отягченном пассивном подкупе и преступном сговоре, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету ABC Color.

«Бывший министр экономики Карлос Густаво Фернандес Вальдовинос только что сдался Национальной полиции», – сообщило издание.

Следствие полагает, что экс-министр участвовал в координированной схеме на высшем государственном уровне. Фернандес Вальдовинос разрешил разместить 250 млн долларов пенсионных средств на пятилетний срок для финансовой поддержки частной структуры Grupo Vázquez и Ueno Bank.

По делу Ueno Bank под стражей также находятся бывший президент Парагвая Сантьяго Пенья, экс-глава Центрального банка Карлос Карвальо и другие высокопоставленные чиновники, а также брат бывшего главы государства Франсиско Пенья. Супруга последнего помещена под домашний арест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник полиция Парагвая задержала Франсиско Пенью Паласиоса по делу о фиктивной сделке с недвижимостью.

В середине месяца Генпрокуратура страны предъявила бывшему президенту Сантьяго Пенье обвинения в преступном сговоре.

В начале месяца суд постановил заключить под предварительный арест бывшего главу Центрального банка Карлоса Карвальо.