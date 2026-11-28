Эпидемиолог Онищенко заявил о глобальном распространении оспы обезьян

Tекст: Катерина Туманова

«Оспа закрепилась в человеческой популяции. Раньше был переход от приматов на человека. Сейчас она уже далеко не только в Африке», – заявил Онищенко ТАСС.

При этом эпидемиолог отметил, что естественный очаг инфекции по-прежнему сохраняется на территории Африки.

Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщило о госпитализации нескольких человек с подозрением на эту инфекцию. Пациенты находятся под наблюдением, а для быстрой диагностики заболевания ведомство применяет специально разработанные тест-системы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге выявили очередной случай заболевания оспой обезьян у местного жителя. В четверг межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщило о госпитализации двух человек с подозрением на эту инфекцию.

В октябре Онищенко призвал россиян не опасаться оспы обезьян.