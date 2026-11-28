Tекст: Катерина Туманова

«Мы подготовили проект постановления правительства по увеличению пошлин – импортной пошлины на морепродукты из недружественных стран. Проект постановления находится на согласовании в ведомствах. Ставка таких пошлин будет увеличена до 35%», – заявил Силуанов в Совете Федерации, передает РИА «Новости».

Он напомнил о запрете на ввоз ряда деликатесов в Россию.

«Те, которые еще завозятся, – мы их обложим пошлиной», – подчеркнул министр.

В Рыбном союзе уточнили, что новые пошлины затронут деликатесные морепродукты, доля которых на российском рынке составляет менее 1%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду замминистра финансов Сазанов сообщил о планах ведомства установить с 1 января 2027 года импортную пошлину на деликатесы из недружественных стран в размере 15%.

Правительство увеличило до 35% ставки ввозных таможенных пошлин на крепкие спиртные напитки из недружественных стран. В сентябре власти ввели ввозные таможенные пошлины в 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран, за исключением Венгрии и Словакии.