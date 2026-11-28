Минпросвещения: Зимние каникулы школьников сократились до 11 дней

Tекст: Катерина Туманова

В новом учебном году период зимнего отдыха для учащихся продлится на один день меньше по сравнению с прошлогодними показателями, передает ТАСС со ссылкой на Министерство просвещения.

«Продолжительность зимних каникул для учащихся составит 11 дней, что на один день короче, чем в прошлом году. При этом суммарная продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается образовательными организациями с ориентиром на требования Роспотребнадзора, чтобы дети отдыхали достаточно и восстанавливали силы для успешного освоения образовательной программы», – отметили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения рекомендовало школам провести зимние каникулы с 31 декабря по 10 января. В октябре общая продолжительность школьного отдыха сократилась до 126 дней. В сентябре министр просвещения Кравцов заявил о необходимости устанавливать длительность осенних, зимних и весенних каникул на срок не менее девяти дней.