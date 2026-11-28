Губернатор Цыбульский рассказал Путину о реставрации на Соловках

Tекст: Катерина Туманова

Цыбульский заявил, что в 2023 году Путин подписал Указ о праздновании 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. В связи с этим работы начались и идут достаточно активно.

«Реставрация объектов культурного наследия, социальной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры. Можно сказать, что мы набрали очень хороший темп, и я думаю, что к 2029 году, когда мы должны отпраздновать это событие, полностью всё приведём в порядок», – приводит слова губернатора пресс-служба Кремля.

По его словам, реставрируются объекты Русской православной церкви, гостиничные комплексы, которые ещё строились в XIX веке, коммунальная инфраструктура.

«Благоустройство территории со следующего года начинаем: строим новые причалы, причём и технологические причалы, причалы для круизных судов, которые в достаточно большом количестве приезжают на Соловки», – добавил Цыбульский.

Глава региона рассказал о создании медико-социального кластера на базе госпиталя для ветеранов войн, сообщается на сайте президента России. В новом центре высокотехнологичного протезирования военные уже получают современные протезы, проходят лечение, социальную и трудовую адаптацию.

Цыбульский также доложил о подготовке к празднованию 600-летия первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. По его словам, в регионе идет реставрация объектов культурного наследия и инфраструктуры, а благоустройство территории начнется в следующем году.

«Мы набрали очень хороший темп, и я думаю, что к 2029 году, когда мы должны отпраздновать это событие, полностью все приведем в порядок», – заявил Цыбульский.

Губернатор добавил, что туристический поток на Соловки поддерживается на уровне 55 тыс. человек в год для ограничения антропогенной нагрузки. После завершения реновации инфраструктуры власти рассмотрят возможность увеличения числа посетителей, в первую очередь паломников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Президент в этот день прибыл на судостроительный комплекс «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области. Он также коротко пообщался с главкомом ВМФ в Северодвинске.