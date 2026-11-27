Дрозденко: Эстония оставила десятки людей на морозе на границе

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня эстонская сторона вынуждает более 50 человек провести всю ночь в очереди на улице – в одну из первых холодных ночей, когда температура опустится до минус пяти градусов», – написал Дрозденко в Max-канале.

Он напомнил, что 1 декабря Эстония планирует закрыть пункты пропуска, из-за чего жители Нарвы пошли пешком через мост в Ивангород навестить родных. Российские пограничники работают оперативно, а эстонская сторона «намеренно создает помехи», из-за чего переход превращается в многочасовое испытание.

Дрозденко добавил, что людей обеспечили автобусом для обогрева, организована работа кафе и размещение в гостиницах. В случае необходимости спасатели готовы развернуть пункты обогрева и горячего питания.

Кроме того, администрация Кингисеппского района региона в Max-канале сообщила, что с 28 ноября будет организован пункт обогрева для помощи гражданам, планирующим пересечение границы.

«Установлены биотуалеты. Согласовано круглосуточное дежурство скорой медицинской помощи и сотрудников полиции. Кафе вблизи пункта пропуска переведено на круглосуточный режим работы», – сообщили в администрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу время ожидания в очереди на пешеходном участке российско-эстонской границы превысило сутки.

El Mundo пишет, что эстонскому городу Нарва грозит вымирание после закрытия границы с Россией.

В четверг очереди из граждан Эстонии и Финляндии скопились на КПП в Нарве.