Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня в аэропорту города Белграда в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Сербия экстрадирован россиянин, обвиняемый в незаконном сбыте наркотических средств», – заявила Волк РИА «Новости».

По версии следствия, в январе 2018 года в Перми в рамках проверочной закупки у мужчины было куплено около трех граммов наркотика растительного происхождения. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Обвиняемый скрылся за границей и в декабре 2023 года был объявлен в международный розыск. Его задержали в Сербии спустя два года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Бали депортировали в Москву находящегося в международном розыске за мошенничество россиянина.

Россия экстрадировала в Китай подозреваемого в афере на 2,2 млрд долларов.



В сентябре в Подмосковье задержали безработного россиянина при попытке перевозки 300 кг наркотиков из Латинской Америки.