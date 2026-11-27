Красный Крест помог пострадавшим от атаки дронов в Петербурге

Tекст: Катерина Туманова

В Приморском районе Петербурга после атаки БПЛА были эвакуированы жители одного из домов ЖК «Шуваловский», несколько квартир на улице Лидии Зверевой получили повреждения.

«Наши психологи и сотрудники сразу выехали на место и включились в работу в пункте временного размещения – там, где людям сейчас нужнее всего поддержка», – сказано в Max-канале РКК.

Там уточнили, что психологическую поддержку пострадавшим оказывают с особым вниманием к детям и их родителям.

В настоящее время региональное отделение Красного Креста совместно с администрацией Приморского района собирает информацию о потребностях эвакуированных жителей для оказания адресной помощи. Для пострадавших открыта горячая линия первой психологической помощи: 8 (800) 250-18-67, звонок бесплатный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Петербурга Беглов сообщил о госпитализации женщины после массированного налета дронов на город. До этого губернатор Ленинградской области Дрозденко сообщил об уничтожении 30 дронов над регионом.

В октябре специалисты РКК также помогали в пунктах временного размещения Петербурга и Ленинградской области после масштабной атаки дронов.