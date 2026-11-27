Британский генерал Картер призвал превратить страны Балтии в военного дикобраза

Tекст: Вера Басилая

Картер в статье для Telegraph написал, что оптимальным решением является создание труднопреодолимой защиты, способной наносить непоправимый ущерб. «Решение состоит в том, чтобы превратить страны Балтии в военного дикобраза: труднопреодолимого, очень опасного для нападения и способного наносить непоправимый ущерб», – заявил Картер.

Такая модель подразумевает многоуровневую оборону, сочетающую физическую мощь, в том числе бункеры, противотанковые ежи и укрепленные позиции, с непрерывным электронным наблюдением и ударными возможностями. Картер считает, что данную стратегию следует распространить и за пределы Балтии.

В публикации также отмечается, что ранее Минобороны Британии рекомендовало ветеранам готовиться к призыву на войну и предложило им поучаствовать в военных учениях. Обращения были направлены резервистам, недавно уволившимся из армии, с просьбой обновить контактные данные и предоставить информацию о своей нынешней работе и навыках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о предоставлении Латвией воздушного пространства для пролета украинских беспилотников.

Министерство обороны Литвы обратилось в Еврокомиссию с просьбой предоставить кредит в размере 1,442 млрд евро в рамках программы милитаризации Евросоюза SAFE.

В прошлом месяце Еврокомиссия отклонила просьбу стран Балтии о выделении 500 млн евро на усиление системы защиты от дронов.

В прошлом месяце шведское военное командование заявило о возможности превращения острова Готланд в платформу для наступательных операций.