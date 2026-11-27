Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – сказано в сообщении Max-канала ведомства.

В Росавиации указали на то, что в расписании рейсов возможны корректировки, статус рейса пассажирам предлагают уточнять с помощью онлайн-табло аэропорта.

Аэропорт Домодедово перешел в тот же режим работы с авиарейсами, по согласованию, расписание рейсов следует уточнять на онлайн-табло воздушной гавани.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили в течение пятницы 74 дрона над четырьмя регионами России. При этом в ночь на пятницу над Россией нейтрализовали 318 украинских беспилотников.



