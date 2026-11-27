За последние два месяца из палестинского анклава удалось безопасно вывезти несколько десятков учащихся, поступивших в высшие учебные заведения России, передает ТАСС.
«Уделяем особое внимание трансферу из сектора Газа палестинских студентов, которые были приняты на учебу в российские университеты», – сообщила Овсянникова.
Пресс-секретарь представительства добавила, что в рамках двух организованных выездов, состоявшихся 26 октября и 25 ноября, Газу смогли покинуть 79 молодых людей. В дальнейшем спасенные палестинцы направятся в различные российские города для получения высшего образования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Юлия Овсянникова сообщила об эвакуации почти 1,3 тыс. граждан России и их близких родственников из сектора Газа за три года обострения конфликта. В четверг Овсянникова рассказала о проработке вопроса выхода из анклава трех россиян. В прошлом году официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о вывозе из сектора Газа 47 человек.