Tекст: Денис Тельманов

Дрон поразил блокпост сил внутренней безопасности на линии прекращения огня в районе Римат-Хазем, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sham TV. В результате удара четыре силовика получили ранения.

До этого западные окрестности административного центра провинции подверглись обстрелу из орудий и пулеметов. При этом нападении пострадал один мирный житель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель министерства обороны Кувейта Сауд аль-Атван сообщил о четырех пострадавших при перехвате беспилотников.

В середине месяца губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил о ранении четырех человек в результате атаки украинского дрона-камикадзе. В 2024 году при ударе беспилотника по складу в сирийской провинции Дамаск погибли не менее 17 человек.