Дюмин рассказал о перспективах развития отечественного подводного флота, передают «Вести». «Стоят большие задачи. Их поставил Верховный Главнокомандующий. Это развитие многофункциональных безэкипажных средств, платформ, которые выполняют различные задачи – ударно-разведывательные, поисково-спасательные, минеры и так далее. Это серьезная линейка», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин обозначил совершенствование вооружений и модернизацию производственных мощностей ключевыми задачами развития подводных сил.
Владимир Путин заявил о значительной работе для укрепления боевых возможностей Военно-морского флота.
Путин отметил необходимость наличия у ВМФ серьезной ударной мощи для эффективного противостояния морским группировкам противника.