Полицейские Саратовской области обезвредили открывшего по ним огонь мужчину

МВД: Полицейские Саратовской области обезвредили открывшего по ним огонь мужчину

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел утром в пятницу в селе Терновка Балашовского района при проведении обыска по делу о хранении оружия. Как сообщает управление МВД по региону в Max, 65-летний хозяин дома не подчинился требованиям правоохранителей и произвел в их сторону несколько выстрелов из незарегистрированного ружья.

В ответ один из полицейских применил табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух он сделал несколько прицельных, ранив нападавшего в ногу. До приезда скорой помощи полицейские оказали подозреваемому доврачебную помощь, после чего его госпитализировали. Сотрудники полиции не пострадали.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу суд в Саратове арестовал жителя Ивановской области, обвиняемого в покушении на теракт после попытки поджога полицейского автомобиля.

В апреле открывший огонь по сотрудникам полиции в Оренбургской области мужчина заявил о сопротивлении из-за проникновения правоохранителей в его дом.

В феврале подозреваемый активировал взрывное устройство при попытке ареста в Ростовской области, погибнув сам и ранив правоохранителей.